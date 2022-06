Weinig enthousiasme over extra sponsor op nieuw thuisshirt Ajax: "Het ziet er niet uit"

"Waarom moet je ziel verkopen aan de duivel", vraagt een Ajax-fan zich af. "Zolang de sponsor het geld overmaakt moet je niet zeuren", zegt een andere man. Een Ajacied die wacht op zijn nieuwe thuisshirt is duidelijk: "Shirt zelf is mooi, maar over Giganet kunnen we het eens zijn: dat is hartstikke lelijk".

Het ontwerp voor het nieuwe thuisshirt ging al een tijdje rond op sociale media, dus de gouden accenten op de kleding waren geen verrassing. Ook is er bij eerdere shirts al goud verwerkt in de kampioenssterren boven het logo op de linkerborst, in het komende seizoen is het goud ook toegevoegd in de kraag in de bies in het shirt. Opvallend is ook dat er een beetje goud in het logo is verwerkt, net als bij de grote rivaal Feyenoord. "Dat doet pijn aan mijn hart", reageert een man.

Oude logo

Ook zal Ajax komend seizoen weer met het moderne logo spelen nadat vorig seizoen werd gekozen om eenmalig het oude clublogo in ere te herstellen. "Dat was nergens voor nodig", zegt een Ajacied. "Iedereen was juist weer blij dat het oude logo terug was". Ondanks dat de Ajacied het shirt erg matig vindt, is het voor hem vanzelfsprekend dat hij het nieuwe thuisshirt koopt. "Dat hoort er gewoon bij. Zodra het nieuwe shirt uitkomt moet je het kopen". Daarnaast heeft de man nog een andere reden: "Zo komt er ook geen armoede."

Op 6 augustus is Fortuna Sittard de eerste tegenstander. De week daarna kan het thuisshirt voor het eerst gedragen worden. Dan komt FC Groningen op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Het shirt zelf kost 90 euro, al kan deze wel nog oplopen. Zo kost het 20 euro extra om het shirt te laten bedrukken met de naam van een Ajax-speler. De sponsor GigaNet zal pas op het shirt verschijnen als er gekozen wordt om de gouden eredivisiebadge op de mouw te laten persen.

Voorbereiding op het seizoen

Ajax begint aanstaande woensdag onder de nieuwe trainer Alfred Schreuder weer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan melden de niet-internationals van de voorbije periode zich weer op De Toekomst. Op maandag 27 juni vertrekt Ajax vervolgens naar De Lutte voor een trainingskamp. De selectie van de Amsterdamse club verblijft hier tot zondag 3 juli. AT5 is ook aanwezig tijdens dit trainingskamp. Later in juli gaat Ajax nog een keer op trainingskamp in Oostenrijk.

Bekijk hier het shirt: