Ajax-talent Liam van Gelderen vertrekt naar FC Groningen

Liam van Gelderen was de afgelopen jaren een vaste bij Jong Ajax en maakte ook zijn debuut in Ajax 1. De verdediger, die in 2015 overkwam vanuit de jeugd van AZ naar Ajax, kwam afgelopen seizoen twee competitieduels in actie voor het elftal van Erik ten Hag, maar écht doorbreken in het eerste is hem nooit gelukt.

De verdediger tekent een vierjarig contract bij FC Groningen. Volgens De Telegraaf ontvangen de Amsterdammers 450 duizend euro voor Van Gelderen.