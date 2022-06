Speelschema Ajax bekend: eerste Klassieker pas in 2023

Het seizoen voor Ajax begint officieel op zaterdag 30 juli. Op die dag spelen de Amsterdammers als regerend landskampioen tegen de bekerwinnaar PSV voor de Johan Cruijff Schaal. Ajax zal begin september beginnen aan de eerste wedstrijden van de groepsfase van de Champions League. De eerste Klassieker laat even op zich wachten, die is namelijk pas in 2023 op 22 januari .

Als het WK in Qatar aan de gang is - van 21 november tot en met 18 december - ligt de Eredivisie stil. Zoals het er nu naar uitziet zullen daar veel Ajacieden in actie komen. Op zondag 8 januari hervat Ajax de Eredivisie met een uitduel bij NEC. De laatste rode cirkel in de agenda kan gezet worden op 20 juni, dan is namelijk de finale van de Champions League.

De Lutte en Oostenrijk

Ajaxfans maken zich klaar voor de wedstrijd tegen PSV op 30 juli, maar de Ajax-spelers beginnen al veel eerder met de voorbereiding. Voor een deel van de A-selectie begint de voorbereiding al op 24 juni. De niet-internationals en spelers van Jong Ajax gaan dan voor het eerst trainen op De Toekomst onder leiding van de nieuwe Ajax-trainer Alfred Schreuder.

Op maandag 27 juni vertrekt Ajax vervolgens naar De Lutte voor een trainingskamp. De selectie van de Amsterdamse club verblijft hier tot zondag 3 juli. AT5 is ook aanwezig tijdens dit trainingskamp. Later in juli gaat Ajax nog een keer op trainingskamp in Oostenrijk.