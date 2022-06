'Ajax en Borussia Dortmund akkoord over transfer Haller'

Ajax en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over een overgang van Sébastien Haller. Het zou gaan om een contract voor vier jaar.

Volgens De Telegraaf gaat het om een mondeling akkoord en willen de Duitsers de 27-jarige spits donderdag medisch keuren. Met de transfer zou een bedrag gemoeid zijn van 31 miljoen euro en 4 miljoen gegarandeerde bonussen.

Haller speelt sinds januari 2021 bij Ajax. Hij scoorde het afgelopen seizoen 21 keer in de Eredivisie en 11 keer in de Champions League. Ajax nam de spits anderhalf jaar geleden voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United, een recordbedrag voor de Amsterdammers.