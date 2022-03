Haller jaagt op nog meer goals en kwartfinale Champions League: "Reeks nog niet voorbij"

Dinsdagavond is het dan zover: drie weken na de 2-2 in Lissabon gaat Ajax in de Johan Cruijff Arena op jacht naar de kwartfinale van de Champions League. Dat doet het uiteraard mét Sébastien Haller, die er dit seizoen al elf maakte in het miljardenbal.

"Nu zegt iedereen dat ik er nog een moet maken en dat ga ik natuurlijk proberen", ging Haller verder. "Het lijkt op een droom en de reeks is nog niet voorbij. Ik scoor elke wedstrijd in de Champions League, dus ik ben gewoon blij en ik hoop dat het zo blijft gaan. Daar help ik mezelf en het team mee."

En toch is Haller daarmee op dit moment niet de topscorer van het toernooi. Die eer moet hij voorlopig laten aan Bayern München-spits Robert Lewandowski, die er vorige week drie maakte. "Ik moet zeggen dat ik de wedstrijd niet gezien heb, wel kreeg ik berichtjes. Dat verpestte m'n avond een beetje, maar het is oke", grapte de Fransman maandag op de persconferentie voorafgaand aan de return met Benfica.

Best presterende club van Nederland

Maar de topscorerstitel van Haller is dinsdagavond natuurlijk niet het belangrijkste. Bij winst is Ajax kwartfinalist in de Champions League. Daarvoor zal het wel een stuk beter moeten dan de afgelopen weken tegen onder meer Go Ahead Eagles, RKC en Cambuur Leeuwarden.

Ten Hag heeft er vertrouwen in dat dat goed gaat komen. "Heel simpel, als je het vanaf 1 januari bekijkt zijn wij de best presterende club van Nederland. We hebben AZ voor de beker dominerend uitgeschakeld en we hebben in Lissabon een heel goed resultaat behaald. Als we een het een paar procentjes beter doen dan heb ik er alle vertrouwen in dat we morgen de volgende ronde gaan bereiken."

Het duel begint morgenavond om 21.00 uur. Vanaf 20.15 uur kun je weer live bij AT5 terecht voor een Amsterdamse analyse van de wedstrijd. Vanuit de Bloemenbar is het namelijk weer tijd voor Studio Jaxie.