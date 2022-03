Matchwinner Gravenberch na wondergoal in blessuretijd: "Ik dacht niet na"

Ajax kwam gisteravond net als vorige week tegen RKC goed weg in de Eredivisie. In een uitwedstrijd bij Cambuur Leeuwarden redde Ryan Gravenberch in blessuretijd de Amsterdammers met een prachtige uithaal van 25 meter.

"Ik kreeg de bal van Steven (Berghuis, red.) en ik was precies in het middenveld aan. Ik dacht eigenlijk niet na. Ik nam 'm aan en dacht: deze moet ik schieten", zei de matchwinner na afloop van de wedstrijd. "Ik was er superblij mee. Ik had al een tijdje niet gescoord en als je dan met zo'n treffer de winnende maakt, dan heb je gewoon een uitbarsting van blijdschap."

Trainer Eik ten Hag vond het optreden van de middenvelder 'fantastisch'. "Hij heeft die rol gewoon buitengewoon sterk ingevuld. Ik zou zeggen: een 10 met een griffel. Hij heeft heel taakbewust gespeeld, was continu aanspeelbaar, goed in de restverdediging en een paar keer doorgestoomd. En dan nog twee keer een goede eindpass en dan ook nog de winnende goal. Dat kan niet beter eigenlijk.