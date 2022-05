Haller in het Champions League-team van het seizoen

Sébastien Haller is door de Uefa opgenomen in het 'team of the season' van de Champions League. Dat zijn de elf beste spelers van dit miljardenbal-seizoen. De Ivoriaanse spits maakte er elf voor Ajax dit seizoen.

Haller wist tien keer het net te vinden in de groepsfase van het toernooi. Hij was trefzeker in alle zes de wedstrijden, waaronder vier doelpunten in het openingsduel tegen Sporting Portugal. Na de groepsfase was de Ivoriaan nog één keer trefzeker, in de heenwedstrijd van het verloren tweeluik met Benfica.

Helaas voor Haller waren de elf doelpunten dit seizoen niet genoeg voor de titel van topscorer. Karim Benzema van Real Madrid ging aan de haal met die titel door maar liefst vijftien keer te scoren. Ook Robert Lewandowski van Bayern München schoot vaker raak, hij deed dat dertien keer. Alle drie de spitsen zijn opgenomen in het team of the season.

Terugkeer naar de Bundesliga?

Ajax plaatste zich door kampioen te worden van de eredivisie direct voor de groepsfase van het miljardenbal. Of Haller het opnieuw gaat proberen om in dienst van de Amsterdammers voor de titel van topscorer te gaan is nog maar de vraag. De geruchten gaan dat zowel Bayern München, dankzij een mogelijk vertrekkende Lewandowski, als Borussia Dortmund, vanwege de inmiddels vertrokken Erling Haaland, geïnteresseerd zijn in de diensten van Haller.