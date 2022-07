Halsema: "Hoop dat ook de Nederlandse Staat excuses maakt voor het slavernijverleden"

Vorig jaar bood burgemeester Halsema namens Amsterdam excuses aan voor rol van de stad in het slavernijverleden. De Nederlandsche Bank deed vandaag hetzelfde tijdens de Nationale Herdenking in het Oosterpark, maar het kabinet nam die stap nog niet. "Het is heel belangrijk dat het kabinet laat merken hoe serieus wij het leed nemen dat wij hun hebben aangedaan", reageert Halsema.

In het Gesprek met de Burgemeester vertelt Halsema dat ook zij het racisme in de samenleving lang heeft onderschat. "Ik ben af en toe echt geshockeerd geweest als ik met zwarte Amsterdammers op stap was. Wat voor opmerkingen er toch nog gemaakt konden worden. Dus ik heb de afgelopen jaren bijgeleerd en ik ben mijn kleurenblindheid wel verloren."

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, zei vandaag in een speech namens het kabinet dat er voor 2023 nog een reactie komt. "Het is speculeren of dat over excuses gaat", aldus Halsema. "Maar het is heel belangrijk dat het kabinet dat gaat doen."

Feestdag

Daarnaast is er ook de discussie of Keti Koti een nationale feestdag moet worden. Gaat de gemeente Amsterdam zelf een vrije dag maken van 1 juli? Als het aan Halsema ligt wel. "Ik denk dat wij dat volgend jaar gaan doen. Ik denk dat het heel erg goed is dat er een algemeen moment in het jaar komt dat wij herdenken dat wij een fors aandeel in de slavernij hebben gehad en dat mensen in Nederland daar slachtoffer van zijn geweest."

Ook het intrekken van de aangiftes tegen drie verdachten van bedreiging tegen Halsema en de plannen voor het invoeren van een i-criterium werden besproken in de volledige uitzending van Het Gesprek met de Burgemeester.