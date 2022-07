Open training Ajax: selfies, handtekeningen en mislukte omhaal

Sinds maandag zit de Ajax-selectie zoals elk jaar in De Lutte. Dinsdag konden fans in het nabijgelegen Oldenzaal al kijken naar een oefenduel met SV Meppen, vandaag was er op de training weer publiek welkom. Met dit keer tijd voor foto's, handtekeningen en voor één fan zelfs de kans op een wereldgoal.

"Mooi even meekijken hoe het allemaal gaat", zegt een supporter die in de buurt woont. "Goed om te zien dat de jongens er zin in hebben en dat ze fit zijn." Een ander heeft z'n zoontje van vier meegenomen. "Ja, dat moet je er vroeg ingieten. Ze groeien op in Twente-gebied. Veel zijn hier voor FC Twente. Het moeten wel kleine Ajaciedjes worden natuurlijk."

Wat opvalt is dat Richard Witschge en Michael Reiziger fel aanwijzingen geven, terwijl Alfred Schreuder vanaf een afstandje ziet dat het goed is. Iets anders opvallends: bijna alle fans noemen Mohamed Ihatteren als favoriete speler die ze vandaag gezien hebben. Ihattaren neemt dan ook uitgebreid de tijd voor foto's en handtekeningen.