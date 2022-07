Klachtenregen na De Amsterdamse Zomer in Olympisch Stadion: "Uur gewacht op drankje"

Op sociale media regent het klachten over festival De Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion. Gisteren was de eerste avond van het tweedaagse evenement en volgens bezoekers ging er van alles mis bij de bar: lange rijen, sloom personeel, kapotte pinautomaten en halverwege de avond was de wijn op. De organisatoren, onder wie Bas Smit en Nicolette van Dam, bieden excuses aan voor de problemen.

Volgens de bezoeker kwam het barpersoneel onprofessioneel over. "De rijen waren niet eens zo lang, maar het ging zo traag. De mensen achter de bar moesten allemaal dingen aan elkaar vragen over hoe iets werkte of waar iets stond. Je betaalt veel geld voor een kaartje, dan verwacht je ook dat je binnen een kwartier wel je drankjes hebt." Hij betaalde 70 euro voor zijn kaartje.

Een bezoeker van het festival, met optredens van Tino Martin, Gerald Joling en Trijntje Oosterhuis, laat weten dat de rijen voor de barren buiten het stadion al erg druk waren, maar dat het binnen nog erger was. "We hebben een half uur gewacht op een patatje en hebben het daarna opgegeven. Ook de rij om een drankje te halen duurde dik een uur. Dan was je aan de beurt en deden de betaalautomaten het niet en waren de flessen wijn al om 20.30 uur op."

"Wat een verschrikking"

Op de Facebookpagina van De Amsterdamse Zomer komen ook veel reacties binnen op het evenement. "Wat een verschrikking. We hadden ons zo verheugd op de avond, maar nadat we twee keer meer dan een halfuur in de rij hebben gestaan voor drinken was veel op en hebben we het terrein verlaten. Ontzettend sneu voor de jonge barmeisjes, die stonden huilend achter de bar omdat niets lukte."

Een ander schrijft: "Nog nooit zo een slecht georganiseerd festival meegemaakt. Duur kaartje, heel veel zin in. De drank was op, uur in de rij voor je drankje staan. Niet normaal zo slecht. Halve avond gemist door het in de rij staan voor je drinken."

"Personeel kwam niet opdagen"

"Wij zijn net als jullie teleurgesteld in het verloop van deze editie van De Amsterdamse Zomer in verband met de drukte bij de drank- en eetfaciliteiten", schrijft de organisatie in een reactie aan de bezoekers. "We hebben helaas te maken gehad met factoren die we niet meer opgelost kregen, zoals ruim een derde van het barpersoneel dat niet op kwam dagen en een pinstoring. Onze oprechte excuses."

Vanavond is de tweede avond van het festival en de organisatie doet z'n best zodat alles ditmaal wél goed verloopt. "We zijn met man en macht bezig om voor vandaag alles op orde te krijgen zoals jullie van ons gewend zijn." Wel doen ze nog een oproep: "Als je zin hebt in een bardienst, weet je ons te vinden."