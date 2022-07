Armoede staat centraal in Voor de Stad: "Ik kwam in een neerwaartse spiraal terecht"

In de nieuwe 5-delige serie Voor de Stad volgen we buurtmoeder en schuldhulpverlener Ilhame Grinate in haar strijd tegen armoede en in haar rol als vertrouwenspersoon voor bewoners in Nieuw-West. In de tweede aflevering zien we Ilhame tijdens haar werk als schuldhulpverlener. Ook spreken we Stella de Swart die na een scheiding en ziekte alles kwijtraakte.

Schuldenexpert

Stella de Swart is armoede- en schuldenexpert. Wij spreken haar bij café de Ysbreeker. Voor haar is dit een bijzondere plek omdat ze hier vaak kwam toen ze zelf nog in armoede leefde. "Mijn kinderen zaten hier verderop op school, op de Pinksterbloem. Dan ging ik hier zitten met een krantje, me onder de mensen voelen en niet thuis alleen. Ik werd hier gezien als Stella en niet arme Stella."

Stella raakte alles kwijt na haar scheiding en ziekte. "Ik ging bij mijn ex-partner weg, ik werd ziek, ik raakte mijn baan kwijt, mijn huis raakte ik kwijt en dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal terecht. Dan moet je op een gegeven moment een oplossing gaan zoeken. Voor mij was dat de voedselbank."

Stella startte in 2021 vanuit de bijstand haar eigen onderneming. Inmiddels is ze spreker en adviseur & raadgever op het gebied van armoede, schulden en ernstige geldnood. "Wat ik nu in deze tijd mensen zou adviseren om te doen is naar de gemeente gaan, naar buurtteams om daar je hulpvraag neer te leggen. Mijn wereld is opengegaan omdat ik ging vertellen over hoe ik me voelde en hoe het was om je in een grote stad als Amsterdam alleen te voelen, terwijl ik altijd onderdeel was van de stad.