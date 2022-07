Amsterdam groeit door: in 2030 meer dan een miljoen inwoners

Het aantal Amsterdammers blijft de komende jaren flink groeien. Dat is de conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stad passeert naar verwachting in het jaar 2030 de grens van een miljoen inwoners. Het CBS verwacht dat er in de komende dertien jaar (tot 2035) ruim 175 duizend nieuwe Amsterdammers bij komen.