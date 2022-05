Hoogbouw aan het IJ geeft Noord een smoel: ''Noord komt echt naar je toe''

Door de jaren heen is er steeds meer hoogbouw aan de IJ-oever in Noord verrezen. Die hoge gebouwen hebben de zogenoemde skyline van Noord flink veranderd. Stedenbouwkundige Ton Schaap was medeverantwoordelijk voor die verandering. Volgens hem geven de hoge torens Noord ''echt een profiel'': een profiel dat vanuit ieder standpunt weer anders lijkt.

Doordat de torens niet op een rijtje, maar op strategische punten in de bochten van de IJ-oevers zijn gebouwd, verandert de skyline iedere keer als je er vanaf een ander punt naar kijkt: ''Eigenlijk moet je het fietsend vanaf de zuidkant bekijken, dan zie je constant veranderende profielen.'' Tussen al die hoogbouw is er volgens Schaap één gebouw dat de meeste aandacht trekt: ''Filmmuseum Eye is toch dominant in dat beeld, dat is echt de eyecatcher.''

hoogbouw in Noord