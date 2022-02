Steeds meer hoogbouw in Noord, maar wat maakt de buurt gezellig? ''Een club hier zou leuk zijn''

In Amsterdam-Noord wordt volop gebouwd en is een van de sterkst groeiende gebieden van de stad. Het stadsdeel staat een Zuidas-achtige verdichting te wachten: op plekken als de NDSM-werf en het Buikslotermeerplein verrijst de komende jaren steeds meer hoogbouw. In de begane grond van die hoge gebouwen komen de voorzieningen die bepalend worden voor hoe bewoners de buurt zullen ervaren. Welke voorzieningen willen de Noorderlingen terugzien in hun buurt? Bouw Woon Leef ging op pad om het ze te vragen.

Een Amsterdammer die bij de NDSM-werf woont ziet graag wat meer variatie aan winkels in haar buurt: ''Je hebt hier een dure bakker en een Albert Heijn, maar ik zou hier ook graag een islamitische slager willen zien bijvoorbeeld.'' Een andere voorbijganger voegt toe: ''Wat kleine buurtwinkels zouden leuk zijn. Tweedehandswinkels ook, er wonen hier veel studenten dus dat lijkt me handig.''

Buikslotermeerplein

Ook op het Buikslotermeerplein hebben ze een duidelijke mening over wat de buurt qua voorzieningen nog kan gebruiken: ''Noord mist heel veel gezelligheid. Een club zou wel leuk zijn". Of: "een Surinaams eettentje zou ik wel willen beginnen, waar je 's avonds lekker kunt zitten en eten.'' Een ander zegt: ''We hebben hier meer nodig voor kunst en cultuur, voor muziekevenementen of als iemand iets voor de buurt wil organiseren. Dat lijkt me wel belangrijk.''