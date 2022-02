Amsterdam is aan het verdichten: krijgen we hier Shanghai aan het IJ?

De ruimte in de stad is schaars, de woningnood is hoog en volgens Europees beleid moeten we de buitengebieden sparen. Daarom moeten we binnen de stad steeds dichter op elkaar wonen, werken en leven. Verdichten is het devies; meer woningen, kantoren en voorzieningen boven op elkaar gepakt, wat vaak resulteert in hoogbouw. Al snel doemen beelden op van Chinese volgepakte steden. Gaat Amsterdam ook die kant op en zou dat erg zijn? Architect Daan Roggeveen vindt van niet.

Roggeveen ziet dat er in Amsterdam al veel wordt verdicht: ''Er gaat al ontzettend veel de hoogte in. Het gebeurt alleen niet in het stadscentrum, dus heel veel mensen zien het niet.'' Hij vindt dat verdichting voor steden alleen maar goed is: ''Het brengt meer dynamiek. Veel mensen vinden het prettig om in een levendige stad te zijn met veel voorzieningen. Die voorzieningen kunnen gedragen worden als er meer mensen wonen. Voor veel mensen is dat dus een veel fijnere conditie.''

Shanghai

Roggeveen heeft tien jaar in Shanghai gewoond en ziet vergelijkingen tussen de Chinese stad en de Zuidas: ''We hadden best veel hoogbouw in Shanghai maar er zat ook heel veel laagbouw tussen. Bovendien zag je daar ook een concentratie van hoogbouw en verdichting rondom een knooppunt van infrastructuur.''

Wel benadrukt hij dat de Zuidas nog teveel een monocultuur kent en daarom niet zo levendig is als zijn voormalige woonplaats: ''Er woont en werkt eigenlijk één type mens hier. Je hebt hier niet dat supermarktje waar je goedkoop brood koopt, of culturele voorzieningen. Je hebt hier meer voorzieningen nodig die betekenis geven aan de buurt.''