Bouw Woon Leef aflevering: Shanghai aan het IJ

Amsterdam is flink aan het verdichten: we bouwen woningen, kantoren en voorzieningen steeds dichter op elkaar gepakt. Dat resulteert vaak in hoogbouw. Al snel doemen beelden op van Chinese volgepakte steden. Hoe maak je van zo'n volgebouwde buurt een fijne leefomgeving? En hoe zorg je ervoor dat de woonkwaliteit in die compacte stadsblokken gewaarborgd blijft?

In deze nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef spreken we met architect Daan Roggeveen over de voordelen van verdichting en de gelijkenissen die hij ziet tussen zijn voormalige woonplaats Shanghai en de Zuidas. Lector bouwtransformatie Frank Suurenbroek onderzoekt met neuro-architectuur hoe mensen zo'n verdichte buurt beleven en hoe we daarin een fijne leefomgeving creëren.

Stedenbouwkundige Fenna Haakma Wagenaar spreekt over hoe je in die hoge dichtheid kwalitatief goede woningen bouwt en wie die kwaliteit moet bewaken. Xander van Beers werkt voor een ontwikkelaar die momenteel volop aan het bouwen is op het eiland Oostenburg. Hij vertelt over de eisen waaraan het bouwplan moet voldoen en dat het zaak is een balans zien te vinden tussen allerlei kwaliteitseisen en de kosten.