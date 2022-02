Neuro-architectuur op de Zuidas: hoe maak je van een volgebouwde buurt een prettige leefomgeving?

We moeten steeds meer stapelen en daarom bouwen we woningen, kantoren en voorzieningen in vaak hoge, compacte stadsblokken. Op de Zuidas zien we al veel hoogbouw en dat is een inspiratie voor wijken in aanbouw zoals de Sluisbuurt. Hoe zorg je ervoor dat een verdichte stad ook fijn is om in te leven? Dat onderzoekt lector bouwtransformatie Frank Suurenbroek. Hij nam de Zuidas als testcase.

Suurenbroek gebruikt voor zijn onderzoek onder andere neuro-architectuur: ''Het is een nieuw vakgebied, we passen neurowetenschappen toe op architectuur en stedenbouwvraagstukken. We onderzoeken hoe mensen zich voelen in een bepaalde omgeving en welke elementen daar invloed op hebben.'' Om dat in kaart te brengen gebruikt hij een eye-tracker: een bril die dertig keer per seconde meet welke elementen in de omgeving de aandacht van proefpersonen trekken.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat mensen vooral gefocust zijn op de omgeving op ooghoogte: de hoge gebouwen trekken dus niet direct de aandacht. Gelaagdheid is volgens Suurenbroek de key to success in het ontwerpen van een verdichte stadswijk: ''Creëer gefaseerdheid, waarbij lagere gebouwen de afstand tot de hoogbouw opbreken en ervoor zorgen dat de omgeving toch wat warmer en prettiger wordt voor mensen.''