Stad NL V Zorgen over koffiezaken die gebruik plantaardige melk stimuleren: "Melk komt uit een dier"

Tussen de 0,25 en 0,75 euro toeslag betalen voor havermelk - in plaats van koemelk - in je cappuccino is bij de meeste barista's in de stad de standaard, maar daarin vindt verandering plaats. Grote koffieketens zoals onder andere Coffeecompany schrappen die toeslag om plantaardige keuzes te stimuleren. Die shift wordt ook opgemerkt door boeren in de omgeving, en zij zijn er niet allemaal even blij mee.

De impact op het milieu is een van de redenen om plantaardige keuzes te stimuleren door de prijzen van koemelk en alternatieve zuivel recht te trekken. Anouk Duba, barista bij Coffeecompany: "Wij willen stimuleren dat klanten ook een plantaardige keuze kunnen maken en dus kunnen kiezen voor havermelk of amandelmelk. Je doet iets goed, dus waarom zou je daarvoor gestraft worden?".

Quote "Je doet iets goed, dus waarom zou je daarvoor gestraft worden?" anouk duba, barista coffeecompany

Een andere reden om de 'vegan taks', zoals de toeslag ook wel wordt genoemd, te schrappen is om ermee in te spelen op de vraag. Frits Kranenborg, head of marketing bij Coffeecompany: "De laatste jaren zijn veel meer mensen met de komst van havermelk overgeschakeld naar een zuivelvrij koffiedieet. We zien het percentage van mensen die plantaardige koffie drinken groeien, van zo'n 20 procent vijf jaar geleden naar zo'n 35 procent nu, en we zien dat de komende jaren nog wel groeien naar een procent of 50 procent."

Quote "De boeren hebben het al moeilijk met de stikstofcrisis en als er een plantaardige zuivel naast de melk die zij leveren komt te staan, dan wordt het wel heel lastig." michel penterman, boeren van amstel

Die groei wordt ook opgemerkt voor de Boeren van Amstel, een leverancier van koemelk aan de Amsterdamse horeca. "De boeren hebben het al heel erg moeilijk met de stikstofcrisis en als daar ook nog een plantaardige zuivel komt staan naast de melk die zij leveren, dan wordt het wel heel erg moeilijk", aldus directeur Michel Penterman. Daarnaast willen de boeren juist lokale consumptie stimuleren, de koemelk wordt namelijk in de achtertuin van de Amsterdammers gemaakt: "Wij vinden gewoon dat de melk die hier in de regio gemaakt wordt, die moet je hier ook verkopen", aldus boer Cees Hogenhout. Hij wil de Amsterdammer meegeven om kritisch na te blijven denken: "Denk goed na waar die haver vandaan komt. Waar wordt dat geteeld, is dat controleerbaar, is dat veilig? En wat kost dat niet aan transport in euro's maar ook in CO2?". Toch hoopt Anouk op een stijgende lijn in plantaardige consumptie: "Ik hoop dat uiteindelijk de hele stad voor plantaardige melk kiest'. Maar, zegt Cees: "Dat bij ons boeren past dat er niet in, melk komt uit een dier en niet uit een plant."