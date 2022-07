Amsterdammers herdenken Peter R. de Vries jaar na aanslag: "We missen hem elke dag"

Het is vandaag precies één jaar geleden dat Peter R. de vries werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Een aanleiding voor verschillende Amsterdammers om langs te gaan op de plek van de aanslag, om de misdaadverslaggever te herdenken.

De Vries was op 6 juli 2021 na de uitzending van RTL Boulevard onderweg naar zijn auto op de Lange Leidsedwarsstraat toen hij omstreeks half acht werd neergeschoten. De misdaadverslaggever werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vocht voor zijn leven maar uiteindelijk overleed.

"Het is een gifzwarte dag", zegt een voorbijganger die het moeilijk te bevatten vindt dat het alweer een jaar geleden is. "Ik mis hem elke dag." Een medewerker van een wasserette in de straat kan zich de bewuste dag nog goed herinneren. "Hij liep hier meestal voorbij om naar werk te gaan of terug, ik keek altijd naar hem, een bekende televisieman. Nu is hij er niet meer en ik mis hem."