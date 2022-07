GVB: onrendabele lijnen op de tocht na mislukken overleg over compensatie vanuit het Rijk

Het overleg tussen staatssecretaris Heijnen en de provincies over de zogeheten vangnetregeling voor ov-bedrijven voor volgend jaar is voorlopig op niets uitgelopen. Het GVB vreest daarom dat er volgend jaar alsnog lijnen geschrapt moeten gaan worden, met name in de wijken waar de bus niet altijd vol zit, maar vaak de enige optie is voor familiecontact, uitjes en bezoek aan gezondheidscentra.

De openbaar vervoerbedrijven, waaronder het GVB, zitten financieel in zwaar weer. Omdat er sinds de coronapandemie minder mensen met het ov reizen, zijn de inkomsten lager dan in eerdere jaren. Gevreesd wordt dat er zonder extra geld tot wel dertig procent minder openbaar vervoer zal rijden in 2023.

De problemen spelen spelen ook bij andere ov-bedrijven in Nederland. Samen met de provincies willen ze daarom dat het kabinet volgend jaar een bedrag van 500 miljoen euro garant stelt waarmee eventuele verliezen opgevuld kunnen worden.

Maar het kabinet wil vooralsnog niet verder gaan dan een gegarandeerd bedrag van 150 miljoen euro, blijkt uit het laatste voorstel. "Het voorstel zet misschien in 2023 nog een rem op de verdere verschraling van het openbaar vervoer. Maar het biedt voor de daarop volgende jaren in financieel en maatschappelijk opzicht geen perspectief", vertellen de OV-bedrijven en provincies in een statement.

Sociale lijnen op de tocht

Om geen verlies te leiden, moet er daarom volgens het GVB gesnoeid worden in bus- en tramlijnen. Volgens het vervoerbedrijf staan de onrendabele lijnen dan het eerst op de tocht. Deze 'sociale' lijnen rijden in de wijken waar de bus niet altijd vol zit, maar zijn vaak de enige optie voor familiecontact en bezoek aan gezondheidscentra. Deze lijnen worden betaald met de verdiensten van vollere metrolijnen en drukkere tram- en buslijnen.

Het GVB is bezorgd dat dit vooral mensen treft die geen geld hebben voor een andere manier van vervoer. "Drastisch inperken van deze sociale lijnen zou oneerlijk zijn", aldus het GVB in een verklaring, "omdat niet de mensen uit deze wijken, maar de kantoormensen wegblijven."

Het vervoerbedrijf hoopt dat de betrokken overheden toch nog een manier weten te vinden om de schade aan kwaliteit van het ov zoveel mogelijk te beperken en liefst te voorkomen.