Bezuinigingen bij GVB 'gaan heel veel pijn doen', binnenkort meer duidelijkheid

Wethouder Melanie van der Horst verwacht 'binnenkort' meer informatie te krijgen over de manier waarop het GVB omgaat met bezuinigingen. Eerder bleek dat er mogelijk 20 tot 30 procent minder openbaar vervoer gaat rijden omdat er extra geld van de overheid nodig is.

Van der Horst zei gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering dat ze nu nog geen duidelijkheid kan geven. "We hebben echt veel contact met het GVB. En binnenkort gaan we weer nog intensievere gesprekken in. Omdat het natuurlijk steeds verder twee voor twaalf aan het worden is. Het is nog niet duidelijk. De scenario's liggen nog niet allemaal op tafel."

"We zijn in afwachting van wat het allemaal gaat doen. En het schuift enorm"

"We zijn echt nog in afwachting van het Rijk. We zijn in afwachting van wat het allemaal gaat doen. En het schuift enorm. Dus ik heb die informatie niet als het gaat om scenario's. Ik weet alleen dat het heel veel pijn gaat doen. Dat het verschillende lijnen zou kunnen raken. Dat het zou kunnen beteken dat we veel minder gaan rijden", zei Van der Horst.

Ze zegt ook dat het Rijk wordt gevraagd om een 'garantstelling'. "We vragen niet meteen, 'kom maar over de brug met allemaal geld'. Nee, we vragen dat omdat er onduidelijkheid is over de prognoses van volgend jaar. Wij in de regio's hebben heel andere cijfers waar de vervoerders mee rekenen dan het Rijk." Zo zou het Rijk naar enquêtes over het gedrag van reizigers kijken, terwijl de vervoerders naar de daadwerkelijke aantallen kijken. Ook is het percentage toeristen lager, terwijl zij meer geld betalen om te kunnen reizen.