Fleur zit zonder kleding op Tenerife door kofferchaos: "Hoop m'n bagage terug te zien"

"Ik heb vanwege de lange rij op Schiphol ook mijn handbagage ingecheckt. Dus mijn ruimbagage en handbagage ingecheckt. Ik ben nogal een sneakerfreak, dus ik heb vier paar dure schoenen mee. Dure kleren, ik denk dat mijn hele klerenkast van thuis mijn koffer is ingegaan. Er zit veel waarde in", vertelt Fleur vanaf haar vakantieadres. Na urenlang wachten bij de Spaanse bagageband zat haar koffer er niet bij.

Hetzelfde overkwam Hannah na een maand lange vakantie in de Verenigde Staten. Zij landde afgelopen zondag weer in Amsterdam, maar van haar koffer ontbreekt nog ieder spoor. "Ik vloog vanuit Toronto, als ik weet dat ie daar nog staat, dan prima. Op vakantie neem je natuurlijk al je lievelingsitems mee en maandag start ik met een nieuwe baan, die heb ik nu allemaal niet en ik weet ook niet waar ie is."

Veel onduidelijk

Wat hen het meest frustreert, is dat zij van de luchtvaartmaatschappij geen antwoord krijgen over waar hun koffer nu is. Schiphol benadrukt dat het zelf geen koffers kan terugsturen, omdat alleen de luchtvaartmaatschappijen toegang hebben tot de reizigersgegevens.

"Ze zeggen dat ik geduld moet hebben en dat ze de situatie vervelend vinden, maar vooral dat ik geduld moet hebben. Dat begrijp ik ook wel, als ik die filmpjes van Schiphol zie. Maar het maakt je vakantie gewoon heel stressvol en niet ontspannen, waarvoor je eigenlijk bent gekomen", vertelt Fleur.