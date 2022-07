Schiphol nu al tevreden over plan tegen zomerchaos, maar vakantie moet nog beginnen

Schiphol gelooft heilig in haar eigen maatregelen die een zomerchaos moeten voorkomen. Vanaf vandaag geldt een maximumaantal passagiers dat vanaf de luchthaven mag vertrekken. Daarvoor moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen en zagen klanten hun vakantieplannen in rook opgaan. Vakbond FNV denkt dat Schiphol zich rijk rekent met haar plannen en voorziet alsnog een chaos in de zomer.

Op Schiphol is het al sinds het begin van de meivakantie vrijwel elke dag veel te druk. Er is te weinig personeel om het grote aanbod van reizigers goed te laten doorstromen. De vertrekhallen puilen uit, met wachtrijen voor de beveiliging die tijdens piekuren tot ver buiten de terminal worden geleid.

200 extra beveiligers

Toch is de luchthaven ervan overtuigd dat de zomer beter kan verlopen dan de afgelopen maanden. Schiphol verwacht in de vakantie gemiddeld 59.000 vertrekkende reizigers per dag. De grens ligt vanaf vandaag op dagelijks maximaal 67.500 reizigers. In augustus is er ruimte voor 73.000 passagiers per dag, omdat er dan 200 extra beveiligers kunnen worden ingezet.

Dikke pluim

Op Schiphol was rond het middaguur relatief rustig. De tenten die reizigers buiten tegen hitte en regenbuien moeten beschermen bleven leeg en de wachttijd voor de beveiligingscontrole liep op tot zo'n veertig minuten. Toch denkt Joost van Doesburg van FNV Schiphol niet dat zijn peiling onder de medewerkers als mosterd na de maaltijd komt.

"We zien dat het aantal vanaf dit weekend gaat toenemen, want dan beginnen de schoolvakanties", zegt Van Doesburg. "Het is nu ook middag en de grote pieken zijn in de ochtend, het is nu goed te doen. En zo moet het ook gewoon blijven, want dan krijgen Schiphol en haar medewerkers van ons een dikke pluim."

Utopie

Het overgrote deel van de gepeilde Schiphol-medewerkers vreest dat het optimisme van Schiphol een utopie is. Van Doesburg: "Als het echt uit de hand gaat lopen dan moet het aantal vluchten omlaag en dan moet het aantal reizigers omlaag, hoe pijnlijk dat ook is."