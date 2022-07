Dochter Thomas van der Bijl over geliquideerde vader: "Hij begon met wat Astrid en Sonja voor elkaar hebben gekregen"

Op 18-jarige leeftijd verloor April van der Bijl haar vader toen hij in de vroege ochtend in zijn café in West werd doodgeschoten. De liquidatie van de kroegbaas was een van de moorden waarvoor Willem Holleeder onlangs ook in hoger beroep tot levenslang werd veroordeeld.

Maar ook April kreeg levenslang, blijkt uit het boek 'April, kind van een boef' dat gaat over de relatie met haar vader en het leven na zijn dood waarin zij worstelt met angstaanvallen en depressies.



"Ik kwam ik in een nachtmerrie terecht, een wereld wat je niet kent. En dan gebeurt er van alles en daar heb je dan gewoon geen grip op. Je raakt gewoon de grip kwijt over het leven, over jezelf", vertelt ze in gesprek met AT5 in de broodjeszaak van haar vriend in de Leidsestraat.

De kroeg van Thomas van der Bijl aan de Willem de Zwijgerlaan waar hij in de vroege morgen van 20 april 2006 werd doodgeschoten.

April ging naar alle rechtszaken die de jaren erna volgden, tegen de schutters, de 'moordmakelaars' en ook tegen de man die de moord op haar vader bestelde: Willem Holleeder. "Ik weet niet beter dan te leven met rechtszaken, zestien jaar lang. Er is nu een tijd aangebroken dat ik de kans krijg, dat ik ga leren om te leven zonder die rechtszaken, zonder die stress, zonder dat onrecht."



Want omdat haar vader het niet meer kan, vindt Van der Bijl het belangrijk om zijn verhaal te vertellen. Dat het "een mooi mens" was bijvoorbeeld, ook al "was ie wie hij was". Thomas van der Bijl zat tijdens zijn leven zelf ook vast voor de handel in softdrugs.

Quote "Ik weet niet beter dan te leven met rechtszaken, zestien jaar lang" april van der bijl

April: "Wat ik belangrijk vind om te zeggen, Astrid en Sonja (Holleeder, red.) hebben een paar jaar geleden voor elkaar gekregen wat mijn vader zestien jaar geleden al begonnen is. En dat wordt vaak niet gezegd, dat maakt hem ook een mooi mens en daarvoor zit ik ook hier, om te vertellen waarvoor hij stond."



Van der Bijl was bevriend met Cor van Hout en met Kees Houtman, twee andere mannen die Holleeder liet uitschakelen. Volgens April vond haar vader dat Holleeder gestopt moest worden en daarom ging hij in het geheim praten met de politie.



April, zelf moeder van vier, moet nog even wennen aan hier nieuwe status van goed verkopende auteur. De tweede druk van het boek is al onderweg, een deel van de opbrengsten gaat naar stichting KiKa: "Ik zei ook tegen mijn vriend: als dat boek er komt, dan wil ik er ook iets moois mee doen."

Vader en dochter op het strand