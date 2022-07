Waarom kreeg de ene Amsterdammer wel en de ander geen NL-Alert afgelopen vrijdag?

De overheid verstuurt tijdens noodsituaties een NL-Alert, dit bericht waarschuwt en informeert je over de gebeurtenis. Tijdens de grote brand in het Westelijk Havengebied van afgelopen vrijdag verstuurde de overheid zo'n bericht. Toch kregen niet alle Amsterdammers dit bericht, hoe kan dat?

"Als u last van de rook heeft: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit", stond er in het NL-Alert dat de meeste Amsterdammers vrijdagavond ontvingen. Toch stuurden meerdere tipgevers aan AT5 het bericht niet te hebben ontvangen.

"Wij zaten in het Westerpark, volledig blauw van de rook, maar dus geen NL-Alert. Terwijl ik er naast woon, dus ook geen locatie die niet geüpdatet is", stuurt één van hen. "Niets gehoord op de mobiel, bij de halfjaarlijkse tests doet ie het. Nu, bij rook en stank over de hele stad, niet", laat een andere tipgever weten. Ook vertelden meerdere mensen dat huisgenoten of gezelschap met wie zij waren wel het bericht kregen, maar zij niet.

Zendmasten

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zij gaan over het NL-Alert, kunnen er verschillende redenen zijn waarom de één het bericht wel ontvangt en de ander niet: als je telefoon op vliegtuigmodus stond, als je telefoon volledig was uitgeschakeld, als je tijdelijk geen bereik had of als je telefoon verbonden was met een zendmast die buiten het gebied stond.

De laatstgenoemde reden is het meest waarschijnlijkst voor de Amsterdammers die het bericht niet hebben ontvangen. Telefoons kunnen verbinding hebben met verschillende zendmasten, óók als mensen dezelfde provider hebben. Het kan dus zijn dat de ene telefoon verbinding heeft met een zendmast die het NL-Alert uitzendt, maar de andere niet. Dit kan gebeuren als je op een grensgebied zit van meerdere masten.

Ook kan het zijn dat je telefoon nog verbinding heeft met een zendmast die op een locatie staat waar je eerder bent geweest. De telefoon blijft verbinding houden met de zendmast omdat het signaal sterk genoeg is. Voor sommige zendmasten is het bereik wel 20 kilometer.

Testbericht

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen de meeste nieuwe telefoons automatisch het NL-Alert. De overheid zendt twee keer per jaar een testbericht, op dat moment kun je controleren of je telefoon de berichten ontvangt. Het volgende testbericht wordt op maandag 5 december 2022 om 12.00 uur verzonden.