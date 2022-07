Kroonjuweel of overlast? Gemeente wil af van Pride-feest op Amstelveld

Het is één van de meest opvallende plannen in het nieuwe beleidskader voor de Pride vanaf volgend jaar: de verplaatsing van het feest van het Amstelveld naar een - nog nader te bepalen - andere locatie buiten het centrum. Het populaire feest ligt al jaren niet goed bij een deel van de buurt. Omwonenden reageren opgelucht, maar de organisator geeft zich niet zomaar gewonnen.

AT5

"Vertrutting. Daar komt het op neer." Was getekend: Eelko Anceaux, sinds jaar en dag de drijvende kracht achter het Pride-feest op het Amstelveld. Hij baalt enorm van het voornemen van het college om in de toekomst alleen kleinere evenementen op de kruising van de Prinsen- en Reguliersgracht te houden. Als de plannen doorgaan, is 2022 voorlopig de laatste Pride-editie met een groot feest op het Amstelveld. Drukte Als motivatie noemt de gemeente de drukte die het feest en de bezoekers geven op de buurt. Het evenement 'wordt door de omgeving als te veel overlast gevend ervaren', staat in het beleidskader, dat vorige week openbaar werd gemaakt. "Enige mate van overlast door evenementen kan niet worden voorkomen, echter zal het nu voor de komende vier jaar onder dit Pride beleid niet mogelijk zijn om een grootschalig evenement op die locatie te organiseren." Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het college met het besluit kiest voor balans. "Juist doordat het straatfeest Amstelveld veel publiek trekt, heeft het een grote impact op de omgeving. Op en rond het Amstelveld wordt elk jaar veel hinder ervaren." Het gaat daarbij onder meer om feestvierders op straat, fietsen die toegang tot huizen blokkeren en geluidsoverlast.

Quote "In totaal ben je er als buurtbewoner dus van donderdag tot en met zondag zoet mee" buurtbewoner over feest amstelveld

Anceaux was al op de hoogte van de plannen, maar is diep teleurgesteld. "De gemeente heeft een evenementenbeleid en daar houden wij ons keurig aan. Wij komen elke evaluatie goed door." Om het feest staan hekken en aan de ingang wordt geteld, zodat het niet te druk wordt op het veld. Er mogen maximaal zesduizend feestgangers op het plein staan. "Als dat aantal is bereikt, is het: eentje eruit, eentje erin", vertelt Anceaux. En dat is nou net onderdeel van het probleem, vertelt buurtbewoner Marco Cornelisse. "Als er te veel mensen niet het feestterrein opkomen, gaan ze door de buurt dwalen." Daardoor staan er dikwijls beschonken feestgangers tegen zijn woonboot te plassen. Dat komt bovenop de geluidsoverlast die gepaard gaat met de opbouw, afbouw en muziek van het feestterrein. "In totaal ben je er als buurtbewoner dus van donderdag tot en met zondag zoet mee." De drukte en overlast heeft er al een keer toe geleid dat Cornelisse, zelf homo, zijn huis en de stad met Pride ontvluchtte.

Hetero's Anceaux noemt het feest op het Amstelveld een "kroonjuweel" van de Amsterdamse Pride. Binnen de regenboog gemeenschap is het feest minder populair: het evenement heeft de naam vooral bezocht te worden door hetero's. Margot Stevens is hetero en vaste bezoeker van het Amstelveld met Pride. "Na de botenparade is het een mooi verzamelpunt, waar iedereen buiten kan dansen en nog een feestje kan vieren." Zij roemt de sfeer op het Amstelveld: "Ik denk dan aan de vrolijkheid en alle euforie die iedereen meeneemt van de parade, de opvallende acts op het podium en de muziek." Ook Ruben Cardol wil na de botenparade graag nog even kijken op het Amstelveld. "Ik heb er mijn vriendin leren kennen", vertelt hij. Hij vindt het jammer als er op die locatie geen feest meer plaats zal vinden, maar: "dan gaan we het er dit jaar nog even een keer extra hard van nemen."

Quote "Dit zou een verschraling van de Pride betekenen, en een verdere vertrutting van Amsterdam" Eelko Anceaux, organisator

Sommigen in de lhbtiq+ gemeenschap reageren laconiek op het plan: zij gingen toch al niet. 'Het enige leuke is het hek dat om al die hetero's heen staat', gaat een bekende grap over het feest. Carlos Valdes is dj en organiseert de populaire IsBurning-feesten, clubavonden met een uitgesproken lhbtiq+ karakter. Aanvankelik ziet hij ook ruimte voor verbeteringen voor het feest op het Amstelveld. "Toen ik Eelko erop aansprak dat ik vond dat er meer mensen uit de community op het podium moesten staan met Pride, heeft hij mij direct aangeboden om de programmering op me te nemen." Dit heeft hij de afgelopen 12 jaar samen met Anceaux gedaan, waarin lhbtiq+ artiesten veel ruimte krijgen. Dat er nog altijd veel hetero's op het Amstelveld komen met Pride, vindt hij geen probleem. "Juist met Pride zijn we tolerant naar elkaar en laten we zien dat we elkaar accepteren." Activist Hans Verhoeven zet zich al jaren in voor lhbtiq+ rechten en is het eens met Valdes. "Prima als er veel hetero's op de Pride zijn, toch? Dan kan je ze daar laten kennis maken met onze community." Hij geeft op de podia van de Pride sinds enkele jaren zogeheten 'power speeches' waarin hij vertelt over de strijd die de gemeenschap nog altijd voert. "Dan heb ik ze binnen tien seconden stil en na afloop krijg ik een daverend applaus. Ik heb al van zoveel mensen gehoord dat ze het fijn vinden dat er ook een stuk inhoud is op zo'n evenement." Verhoeven noemt de plannen voor het feest van het college "onbegrijpelijk". Andere locatie Het feest hoeft overigens niet totaal te verdwijnen, blijkt uit de plannen: "Met de huidige organisator van het feest op het Amstelveld zal, indien gewenst, actief worden meegedacht voor een alternatieve locatie." Anceaux piekert er niet over. Hij geeft aan te willen gaan knokken voor het behoud van het feest. "Dit zou een verschraling van de Pride betekenen, en een verdere vertrutting van Amsterdam." Hij wil contact zoeken met de andere ondernemers die meewerken aan het feest en ook proberen om buurtbewoners te vinden die wél enthousiast zijn over het Amstelveldfeest. "Maar eerst richten wij ons op het organiseren van het feest van dit jaar." Dat zal plaatsvinden op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus. Cornelisse hoopt dat het de laatste keer zal zijn. "Ik wens alle feestgangers een geweldig feest toe, maar wel op een locatie waar dat beter gefaciliteerd kan worden dan hier." Inspraak Met de bekendmaking van de nieuwe Pride-plannen is ook de inspraakperiode van start gegaan. Tot en met 18 augustus kunnen Amsterdammers zich uitspreken over de nieuwe Pride-plannen van de gemeente. Na de zomer wordt het beleid definitief vastgesteld.