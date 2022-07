Johan Cruijff Boulevard propvol reizigers na concerten: "Anderhalf uur om bij trein te komen"

Bezoekers van de concerten van Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena en Toto in de Ziggo Dome die met de trein of metro naar huis wilden, zeggen dat er onveilige situaties ontstonden op de Johan Cruijff Boulevard. Op foto's en video's is een enorme mensenmassa te zien.

Een van hen spreekt tegenover AT5 van een 'drama' bij het station. "Alle ingangen waren gesloten, er was er één open. Het was buiten het station levensgevaarlijk. Je werd voor je gevoel doodgedrukt." Een ander: "Ik ga vaker naar concerten en dan ook met de trein, maar dit heb ik niet eerder meegemaakt. We liepen rond iets over half elf naar de ingang van het station, toen het bij Pathé al helemaal vaststond qua mensenmassa. Uiteindelijk hebben wij er anderhalf uur over gedaan om het station in te komen."

AT5

Ook deze concertganger is geschrokken. "Als er eenmaal beweging was, werd je zowat meegesleurd door de meute, er werd geduwd en getrokken. Eerst was de sfeer nog prima, maar later zwaar geïrriteerd door de aanpak van politie, beveiliging en NS. Het was heel onveilig en wij waren echt bang." Reguleren Een woordvoerder van de NS zegt dat er speciaal opgeleid personeel aanwezig was om 'de doorstroom te reguleren'. Dat betekent dat reizigers inderdaad voor het station moeten wachten, om te voorkomen dat het op perrons te druk wordt. "Als een reiziger zegt, ik voel me niet veilig, ik kan niet op een prettige manier naar huis, dan vinden we dat wel vervelend", zegt de woordvoerder. "Want we willen altijd dat reizigers zich veilig voelen." Volgens haar ging het om 'piekdrukte', omdat beide concerten ongeveer tegelijkertijd stopten.

Quote "We willen van elke situatie leren, maar het is wel te vroeg om toezeggingen te doen" woordvoerder ns

Op Twitter reageerde de NS ook op klachten van reizigers. Een medewerker van de webcare-afdeling liet weten dat de NS 'zeker met deze aantallen' verwacht dat de organisatie van de evenementen contact opneemt voor de inzet van extra treinen. Of dat is gebeurd kan de NS-woordvoerder nog niet zeggen. "Stel dat zaken verbeterd kunnen worden dan gaan we daar naar kijken. We willen van elke situatie leren, maar het is wel te vroeg om toezeggingen te doen."

Zeker met deze aantallen verwachten we eigenlijk dat de organisatie van de evenementen wel contact met oNS opneemt voor extra treinen. Het komt namelijk vaker voor dat er twee grote evenementen plaatsvinden, maar hier hebben wij geen agenda van. ^SN — NS online (@NS_online) July 15, 2022

Donderdag werd al duidelijk dat het een dag later erg druk zou worden. Concertorganisator Mojo liet concertgangers weten dat alle plaatsen op parkeerterreinen en in parkeergarages rond de Johan Cruijff Arena verkocht waren. Aangeraden werd om met de trein of metro te komen.

Leuk die concerten in Amsterdam, maar als je met de trein naar huis moet heb je dikke vette pech. #EdSheeran #NS pic.twitter.com/cxEmWgxqhH — i (@010ier) July 15, 2022

Om met drukte op en rond de Johan Cruijff Boulevard om te kunnen gaan zit er in de Johan Cruijff Arena bij grote evenementen een zogenoemd Operationeel Mobiliteitscentrum. In een kantoor zitten onder meer de NS, de gemeente, politie en het GVB met elkaar om tafel. AT5 maakte er in 2017 een item over:

AT5

In tijden niet bang geweest in zo'n grote mensenmassa bij Bijlmer Arena. Wat een onkunde van @NS_online en @GVBnieuws Dit zie je toch al maanden aankomen met 2 grote concerten?? Mensen werden als vee behandeld. Dit nooit meer!! — C'line M. (@CLMsz) July 15, 2022

2 concerten in Amsterdam. Ed S in de Arena en Toto in de Ziggo Dome. Beide tegelijk afgelopen. Dan zou je denken de #NS zet voldoende treinen in....... #fail pic.twitter.com/Jfzue2hb38 — Arno Knapen (@ArnoKnapen) July 15, 2022

was donderdag ook. :( mensen die gingen vechten en een iemand viel op het spoor 😅 gingen ook geen extra treinen o.i.d.. vervelende afsluiting — robin ♡ (@xrobinvalentine) July 16, 2022

Ed Sheeran Konzert in Amsterdam komplett krank einfach was nach dem Konzert passiert ist @edsheeran. Schlecht geregelt in der Arena und auch von @NS_online. pic.twitter.com/57gjS9omYB — Mia (@herzhamburgerin) July 16, 2022

Trots op mijn kinderen! Net oudste (24) gesproken. Die sleurde zusje (15) gisteravond in de enorme chaos na concert Ed Sheeran in Amsterdam in een soort van houdgreep mee door de menigte. "We moesten en zouden met die laatste trein mee!" Ze zijn weer een ervaring rijker! — Amanda Versteeg (@twitamand) July 16, 2022