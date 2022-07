Zwemmen in de stad: waar wel én waar juist niet?

Het wordt komende dagen heel erg warm in de stad, het Nationaal Hitteplan geldt zelfs vanaf maandag. De temperaturen lopen flink op en stijgen meerdere dagen ruim boven de dertig graden en zou zelfs de 40 graden kunnen aantikken. En dat is vast een reden voor veel Amsterdammers om verkoeling op te zoeken in het vele water dat de stad kent. De vraag is waar mag je wel zwemmen, waar moet je opletten en waar wordt het afgeraden.

De stad kent zes officiële zwemplekken, daar controleert de gemeente het zwemwater. Het strand van IJburg, het Diemerpark, Strand de Hoge Dijk, Nieuwe Meer, Sloterplas en de Gaasperplas. De gemeente heeft voor de laatste twee genoemde zwemplekken een negatief zwemadvies gegeven. Bij beide plekken is de waterkwaliteit erg slecht.

Ook buiten de stadsgrenzen controleert Amsterdam de waterkwaliteit. Dat wordt gedaan bij Het Twiske, de Grote Speelweide in het Amsterdamse Bos en de Ouderkerkerplas. Voor meer plekken waar je kan officieel kan zwemmen in de stad, zoals het zwembad of een peuterbadje, kan je vinden via de website van de gemeente.

Niet officieel, wel vaak druk

Er zijn ook een aantal plekken in de stad waar het, vanwege de drukte, er op lijkt dat het een officiële zwemplek is. De gemeente gedoogt het zwemmen op de plekken, maar kan een goede kwaliteit van het water en de veiligheid niet beloven. Zo zie je veel zwemmers bij Park Somerlust langs de Amstel, het Entrepotdok bij Artis, de twee steigers op de Borneokade, het grote grasveld bij de Bogortuin en het Stenen Hoofd. De gemeente waarschuwt de zwemmers wel voor boten die er veel varen.

Dan heb je ook nog het Marineterrein in het centrum. De zwemplek is afgeschermd van boten, maar nog geen officiële zwemplek. Om dat te worden moet de kwaliteit van het water twee jaar worden gemeten en goed genoeg zijn. Het streven is er wel om van het Marineterrein een officiële zwemplek te maken. Om te kijken of de waterkwaliteit van de plek waar jij wil zwemmen goed is, kan je kijken op zwemwater.nl.

Verontreinigde bodem

Naast het negatieve zwemadvies voor de Sloterplas en de Gaasperplas heeft de gemeente nog twee plekken aangewezen waar het wordt afgeraden om een duik te nemen: de Oostelijke en de Westelijke Eilanden. Met name rond Oostenburg bij de Oostelijke Eilanden en rond Prinseneiland bij de Westelijke Eilanden is bodem verontreinigd.

In het bodemslib zijn te hoge concentraties aanwezig van onder andere minerale oliën, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. Zwemmers kunnen in aanraking komen met de verontreinigde bodem. Bijvoorbeeld doordat het slib in contact komt met de huid, of door het per ongeluk in te slikken. Dit kan slecht zijn voor de gezondheid.

Nationaal Hitteplan en smog

Vanaf maandag treedt het Nationaal Hitteplan in werking. Het plan dient onder meer om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om ouderen, baby’s, chronisch zieken, bewoners van verzorgingshuizen en mensen die in een sociaal isolement leven. Genoeg blijven drinken en ‘s ochtends de woning ventileren is het advies.

Daarnaast waarschuwt het RIVM voor het ontstaan van smog. Door de hitte in een groot deel van Europa kan de smog ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen. Het RIVM adviseert mensen die er gevoelig voor zijn om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te

beperken.