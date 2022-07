Gemeente waarschuwt: ga niet zwemmen rond Oostelijke Eilanden

De komende weken stijgt het kwik flink en lopen de temperaturen zelfs op tot boven de dertig graden. Voor velen natuurlijk reden om verkoeling te zoeken ergens in het water. Toch waarschuwt de gemeente om niet te gaan zwemmen bij en rond de Oostelijke Eilanden en met name op Oostenburg. De bodem is er namelijk verontreinigd.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in het bodemslib te hoge concentraties aanwezig zijn van onder andere minerale oliën, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De waterbodem rond de Oostelijke Eilanden is verontreinigd door de vroegere industrie op en rond de eilanden, met name op Oostenburg.

De GGD raadt af om te gaan zwemmen in het water. Zwemmers kunnen in aanraking komen met de verontreinigde bodem. Bijvoorbeeld doordat het slib in contact komt met de huid, of door het per ongeluk in te slikken. Dit kan slecht zijn voor de gezondheid.

Waarschuwingsborden bij Ezelsbrug

Het is officieel verboden om te zwemmen rond de Oostelijke Eilanden, laat de gemeente weten. Toch zijn er ook weer plekken waar veel mensen het water induiken, zoals bij de steigers op het Borneo-eiland. Om zwemmers te waarschuwen voor de gevaren heeft de gemeente extra waarschuwingsborden nabij de Ezelsbrug in Oostenburg geplaatst. Op die plek wordt veel gezwommen.

Het onderzoek naar de bodem is nog niet afgerond, voor de gemeente is het nog onduidelijk wanneer dit wel het geval is. Of het probleem kan worden aangepakt moet uit het onderzoek blijken.