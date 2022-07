Nationaal Hitteplan van kracht: voldoende water drinken en weinig bewegen

Vanwege de verwachte tropische temperaturen is vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan van kracht. Ook heeft het RIVM een smogwaarschuwing afgegeven. Iedereen krijgt het advies om goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en in de schaduw te blijven.

Naar verwachting wordt het vandaag 29 tot 35 graden en loopt de temperatuur morgen op tot zo'n 40 graden.

Volgens het RIVM is het goed om na te denken of er mensen in ieders omgeving kwetsbaar zijn en om extra op hen te letten. "Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor is goede bescherming belangrijk."

Kwetsbaren

Volgens het instituut zijn ouderen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen kunnen gezondheidsproblemen ondervinden van de hitte.

De smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.