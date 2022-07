Ruim duizend Nederlanders sturen ideeën in voor herdenkingsmonument Peter R. de Vries

De meeste mensen kozen voor de woorden 'rechtvaardigheid', 'moedig' en 'daadkrachtig', meldt de gemeente vandaag. De woorden zijn bedoeld als inspiratie voor de kunstenaars die een eerste visie zullen presenteren aan een speciale kunstcommissie.

De kunstcommissie bestaat onder andere uit de hoofdontwerper van het Leidseplein, leden van het stadscuratorium (het orgaan dat het stadsbestuur adviseert over kunst in de openbare ruimte), een externe kunstadviseur en de familie van De Vries. Na de zomer wordt bekend gemaakt welke kunstenaars een voorlopig ontwerp mogen maken. In het najaar kiest de kunstcommissie het definitieve ontwerp.

Peter R. de Vries stierf op 15 juli 2021 op 64-jarige leeftijd nadat hij ruim een week eerder werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Eerder deze maand maakte zijn familie samen met burgemeester Femke Halsema bekend dat er een monument op het Leidseplein komt als eerbetoon aan de misdaadjournalist.