De Zwoele Stad 2022: Arbidjan Hakopians en Roos Schlikker over succes en ontsnappen aan het dagelijkse leven

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we artiest Arbidjan Hakopians (RBDJAN) en auteur en columnist Roos Schlikker.

Arbidjan Hakopians (RBDJAN) werd bekend als rapper van de groep Tuindorp Hustler Click. En THC wordt gezien als één van de grondleggers van Nederlandse hiphop. "Onze muziek werd gelekt en zo is het balletje gaan rollen." Ondanks het succes beleefde Hakopians zelf zware tijden. "Ik had vijf clips op televisie, maar was toch dakloos."

Tegenwoordig leidt Hakopians een rustiger bestaan met zijn gezin in Amstelveen. "Ik heb een moestuin met broccoli, blauwe bessen en kapot veel wortels." Overdag is hij huisvader en 's avonds duikt hij de studio in voor zijn muziek. "Ik heb minder stress en een gestructureerd leven. Dat voelt goed."

Voor auteur en columnist Roos Schlikker was het een veel bewogen jaar. "Het was eigenlijk een kutjaar. Ik heb al jaren last van zware migraine en zo'n twintig aanvallen per maand." Hiervoor kreeg ze zware medicijnen. "De migraine verdween en toen kwam er een depressie voor in de plaats. "Ik ben normaal een heel zonnig mens, maar nu werd ik overgenomen door iets anders. Dat was heel duister."

Een fijne project in die tijd was het boek: Vier wandelaars en een Siciliaan. Dit schreef ze samen met drie andere auteurs. "Het boek gaat over ontsnappen van het leven thuis." Iets waar ze zelf ook wel eens de behoefte aan heeft. "Soms is het heerlijk te kunnen ontsnappen uit de banaliteit van het gewone leven. Met kattenbakken, boodschappen doen en je kinderen ophalen. Dan spring ik op de racefiets en maak ik een rondje door de stad."