Wie vandaag verkoeling zoekt: in de binnenstad is het prima toeven

Wie verkoeling zoekt in de stad met de extreme hitte van vandaag, denkt niet meteen aan het centrum. Vooral de Dam is berucht, waar de temperatuur op dit soort dagen tegen de 50 graden is. Toch kun je juist in de binnenstad de hitte prima trotseren. Hoe zit dat?

Met een temperatuur van maar liefst 46,4 graden Celsius op de Dam rond het middaguur gisteren, is de binnenstad een schrikbeeld voor wie vandaag naarstig op zoek is naar koelte. Maar volgens Martijn Lugten van AMS institute, een wetenschappelijk instituut dat oplossingen zoekt voor grootstedelijke vraagstukken, is de binnenstad juist óók een plek waar het goed toeven is met extreme hitte zoals vandaag. Daarvoor lopen we naar één van de zijstraatjes achter de Dam: de Warmoesstraat.

Een middeleeuws stratenpatroon, zoals ook in veel Zuid-Europese steden, leent zich dus uitstekend voor een hittebestendige stad. Maar ook het effect van bomen is enorm. Waar Lugter in de volle zon op straat 43,6 graden Celsius meet, is de temperatuur twee meter verderop onder een boom slechts 28,2 graden. Een verschil van maar liefst 15,4 graden.



"Opvallend is dat het juist op hete dagen in de buitenwijken vaak een paar graden warmer is dan in de Binnenstad. Schaduw creëren, is dus het devies, om nieuwe woonwijken hitteproof te bouwen", zegt Lugter. "Met lange straten krijg je tocht en dus wind de wijk in. En je moet dichter op elkaar bouwen, zodat je minder straling hebt. Verder heel veel groen, zowel op gevels, als op de ondergrond en veel bomen."