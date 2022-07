Opvang helpt dieren verkoelen: zwembaden voor katten en koelelementen voor konijnen

De honden, katten en konijnen krijgen verkoeling op maat om het ze zo aangenaam mogelijk te maken. "We hebben koelelementen in de vriezer gelegd en daar doen we een handdoekje omheen voor de ergste kou", legt dierenverzorger Eshter Balfoort uit. "De konijnen kunnen daar lekker tegenaan liggen en zo koelen ze een beetje af."

Het is voor de konijnen lastig omgaan met de hitte, want ze kunnen niet zweten. "Ze hebben snel last van oververhitting", aldus Balfoort. "We zorgen daarom ook voor een lekker zandbadje, zodat ze daar in kunnen graven. Dat zand is koel dus daar kunnen ze ook lekker in liggen."

Ook voor de katten is het nodige geregeld. "Aan de katten geven we kleine zwembadjes met speeltjes erin", beschrijft de verzorger. "De honden zijn 's ochtends al lekker buiten geweest en kunnen nu lekker in hun eigen verblijf blijven."

Huisdieren binnen houden

Morgen worden de temperaturen nog hoger. Daarom hebben ze bij de DOA nog de nodige tips voor iedereen met huisdieren. "Houd je hond of kat lekker binnen", drukt Eshter Balfoort iedereen op het hart. "Ga vooral 's ochtends vroeg wandelen met je hond en hou de wandelingen kort. En laat de dieren niet op het warme asfalt lopen, want dat doet echt zeer aan hun voetzooltjes."