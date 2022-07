Einde aan jazzavonden in Brasserie Nel: "Stukje Amsterdamse jazzgeschiedenis is klaar"

In Brasserie Nel aan het Amstelveld werd 13 jaar lang Nel Sessions georganiseerd. Een jazzavond voor zowel beginnend jazztalent als gevestigde artiesten. Gisteravond was de allerlaatste.

Het idee voor de Nel Sessions begon in 2009. Café-eigenaar Dennis Dwinger wilde een avond organiseren waar goed gegeten kon worden, maar tegelijkertijd ook ruimte was voor het maken van live muziek. Samen met Daan Herweg werden deze avonden georganiseerd, maar de eerste periode kwam het moeizaam op gang. "Het duurt even voordat je een poule mensen hebt die op zo'n avond wil komen", vertelt de eigenaar.

Vervolgens organiseerde Daan deze avonden jarenlang. De eerste jaren met twee collega's, maar de laatste zes jaar helemaal alleen. Dat is ook de reden dat hij ermee stopt. "Het is me gewoon te veel geworden."