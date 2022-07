Een eyecatcher hoeft niet groot te zijn: heb je deze bijzondere gebouwtjes weleens gezien?

Grote gebouwen als Pontsteiger en The Valley springen veel Amsterdammers meteen in het oog. Maar wist je dat Amsterdam ook vele blikvangers telt van kleiner formaat? Bouw Woon Leef neemt je mee langs die kleinere, maar zeker niet minder bijzondere gebouwen in de stad.

Tussen de vier rioolzuiveringsinstallaties in Amsterdam, ook wel boosters genoemd, zitten een aantal bijzondere ontwerpen. De booster bij station Zuid zal menig passagier van metrolijn 50 en 51 weleens zijn opgevallen. Volgens architectuurcentrum Arcam wordt het chroomkleurige gebouw vergeleken met een motorblok, anderen omschrijven het als ruimteschip. Tussen de andere gebouwen op het bedrijventerrein is het in ieder geval een opvallende verschijning.

Booster Station Zuid

Op initiatief van Stichting Brugwachtershuisjes hebben 28 brugwachtershuisjes in de stad een nieuwe bestemming gekregen. Een architectenbureau heeft de gebouwtjes getransformeerd tot hotelkamers, die je overal in de stad kunt vinden. Het exterieur van de huisjes is daarbij in originele staat behouden. Tennisclub IJburg De tribune van Tennisclub IJburg kent ook een bijzonder ontwerp, van de hand van het architectenbureau dat ook The Valley aan de Zuidas ontwierp! Het clubgebouw kenmerkt zich door een golvende tribune. Die tribune kijkt enerzijds uit op de tennisvelden en aan de andere kant op het IJmeer. Hij wordt ook wel the couch, oftewel de bank genoemd, waar alle Amsterdammers welkom zijn om neer te ploffen.

