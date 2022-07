Parkeergarage Marnixstraat één grote gekleurde vlag tijdens Pride

"De discussie over LHBTQIA+’ers in de huidige wereld wordt steeds heftiger en velen voelen zich niet meer veilig. Daarom is het zo belangrijk dat we onze aanwezigheid met deze grootste Progress Pride Vlag zichtbaar maken", aldus Brian Fernandes, initiatiefnemer en eigenaar van het onder de garage gelegen café Waterkant.

"Het is belangrijk om een gebied te markeren waarbinnen iedereen veilig kan bewegen en om de aanwezigheid zichtbaar maken. Een vlag is daar uitermate geschikt voor. Een witte vlag staat voor vrede, rood-wit-blauw is voor velen een veilig thuis. Hoe groter de vlag, hoe krachtiger de boodschap. Met deze grootste Progress Pride Vlag ter wereld zeggen wij: Amsterdam is tijdens Pride een veilige ruimte. Hier kun je zijn wie je bent en liefhebben wie je wilt."