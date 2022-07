De Kuip in Amsterdam...? Bouw Woon Leef op zoek naar bijnamen voor nieuwe iconische gebouwen in de stad

Pontsteiger wordt het Schijthuis genoemd, Infinity aan de Zuidas kreeg als nickname de Poenschoen: iconische gebouwen in Amsterdam worden in de volksmond vaak voorzien van een bijnaam. Hoe zit dat met twee nieuwe gebouwen in de stad? Welke bijnamen verzinnen Amsterdammers voor het Sluishuis en the Valley? Bouw Woon Leef zocht het uit.

Volgens Arcam-directeur Indira van 't Klooster is een bijnaam voor de gebouwen in de stad een blijk van erkenning: ''Het is toch een soort teken van liefde, we accepteren en omarmen het'', zegt ze daarover.

Sluishuis, IJburg

Aan de Zuidas wordt door meerdere voorbijgangers de bijnaam beehive, oftewel bijenkorf geopperd wanneer het over The Valley gaat: ''Ik ben zelf imker, dus de bijenkorf, daar heb ik wel wat mee!'' Ook zien passanten een berg in het gebouw.

Ook bij het Sluishuis lopen de suggesties uiteen: ''Een piramide, vanwege de vorm en het vele glas. Het is een soort Louvre, de piramide van Amsterdam'', zegt een man. Een vrouw zegt: ''Ja het is een grote haaienbek, een paar dagen geleden kwam ik aanzwemmen en het is gewoon een hele grote mond die openstaat voor je.''

The Valley