Straatkunstenaars Hans de Tweede en Tycho exposeren bij Stenen Hoofd: "Over de veranderende stad"

Het is soms ludiek, soms kritisch. Vaak een combinatie ervan. Onderwerpen als de woningmarkt, gentrificatie, massa-toerisme en ongelijkheid zijn hun inspiratiebron. Zo maakte Tycho vier jaar geleden één van zijn eerste werken bij de Piet Hein Tunnel en vorig jaar eenzelfde soort op het puntje van het KNSM-eiland. "We zien druipende kleuren en het is een visualisatie van iets wat al lang gaande is in Amsterdam", verklaart hij zijn werk. "Dat de kleuren wegdruipen uit de stad en dat kun je letterlijk zien. De muren worden schoongemaakt en veel graffiti en straatkunst verdwijnt. Tegelijkertijd is dit dus ook een kleurinjectie in het straatbeeld."

Al doen ze dat eigenlijk dagelijks al. Beide mannen werken vooral op straat en snijden vaak thema's aan die hen zelf bezighouden. Dat komt terug in de expositie. "Het gaat veel over stedelijke verandering", vertelt Hans de Tweede. "We hebben hier een mooie 'live verrekijker' waar je gentrificatie kunt zien, net aan de andere kant van 't IJ. Ook hebben we een aantal teksten over de veranderingen van de stad."

"We stellen op de peukenstembus eigenlijk twee vragen: Is Amsterdam de allerbeste stad ter wereld of gaat Amsterdam helemaal naar de tering?"

De mannen hebben als doel de bezoeker wel stof tot nadenken te geven. "Ik denk dat best wel veel ervan is samengevat in de peukenstembus", legt Hans de Tweede uit. "Dat is een dilemma. We stellen eigenlijk twee vragen: Is Amsterdam de allerbeste stad ter wereld of gaat Amsterdam helemaal naar de tering?" Door middel van een speciale stembus kunnen mensen met hun uitgedrukte peuk stemmen." Tycho vult aan: "Aan de ene kant zijn we natuurlijk volledig trots op onze stad, maar aan de andere kant zien we dat er een hoop verandert en niet per se in ons voordeel. Dus vandaar dat we die stembus hebben toegevoegd."

Hans de Tweede maakt speciaal, vlak voor de opening van de expositie nog een werk. Het is een tekst die hij eerder al eens in de stad zette. 'Een pokebowl is een kapsalon voor yuppen' schrijft hij snel en behendig op een roze canvas. In lijn met de haat-liefde verhouding die hij heeft met de veranderende stad maakte hij voor de expositie samen met Tycho onder andere ook de 'peukenstembus'.

Werk verdwijnt

Een expositie geeft mensen de kans de kunst van de mannen rustig te bekijken. Anders dan anders, want op straat actief zijn, betekent ook vaak dat het werk weer verdwijnt. "Ik schilder bijvoorbeeld teksten en dingen op slooppanden", legt Tycho over zijn werk uit. "Sociale huurwoningen worden gesloopt, waar later dan weer duurdere koopwoningen voor terug worden gebouwd. Op die slooppanden kun je een boodschap brengen van 'ze komen eraan' of met eurotekens werken of de woningmarkt belachelijk maken. Daar is een slooppand perfect voor, want dan klopt het totaalplaatje. Dus als het uiteindelijk verdwijnt, dat is ook niet per se erg."

De kunst op de expositie verdwijnt in ieder geval voorlopig niet. De straatartiesten mogen een maand lang exposeren en daar heeft uitbater Amine Hanouche voor gezorgd. Hij geeft de jonge kunstenaars graag een podium. "Alle exposities zijn van mensen uit de stad", legt hij uit. "Er is in Amsterdam niet echt een museum die jonge kunstenaars een kans geeft vind ik, maar die zijn er veel. Dus ik geef ze graag de kans, want niemand doet het."