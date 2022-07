25 jaar cel voor liquidatie Rachid Kotar in Amstelveen, twee verdachten vrijgesproken

Een 28-jarige man krijgt van de rechter 25 jaar cel opgelegd voor het doodschieten van Rachid Kotar in zijn auto in Amstelveen en een poging tot doodslag van zijn 5-jarige zoontje, die op dat moment op de achterbank zat. Twee medeverdachten van 22 en 25 jaar zijn vrijgesproken. De rechter vindt dat hun aandeel in de moord niet bewezen kan worden.

De 39-jarige Kotar werd in december 2019 doodgeschoten. Hij had op dat moment net zijn zoontje, die op de achterbank zat, van zwemles gehaald. Nog voordat de man weg wilde rijden, werd hij van achteren door twee mannen benaderd. Terwijl het zoontje op de achterbank zat, schoten ze Kotar neer, waarna ze vervolgens nog een paar keer met een vuurwapen op zijn hoofd sloegen.

Volgens de rechter hadden de verdachten de moord grondig voorbereid. Zo is op camerabeelden te zien dat drie mannen vervoerd en gevlucht zijn met een Volkswagen Transporter-busje dat een kwartier na de moord uitgebrand werd aangetroffen.

Voor de rechter is het duidelijk dat de 28-jarige verdachte één van de twee schutters is geweest. Dat heeft te maken met de jas die de man op dat moment droeg. Op een in beslag genomen telefoon is een foto en video van hem gevonden waarop hij diezelfde jas draagt.

Bewijs

Maar dat de twee medeverdachten ook echt de mensen zijn die betrokken waren bij de moordaanslag, is volgens de rechter niet goed genoeg bewezen. Van de 22-jarige man, die ervan verdacht werd geschoten te hebben, staat onder meer vast dat hij op de dag van de moord contact had met de chauffeur van de vluchtbus. Voor de rechter is dat niet genoeg bewijs om te stellen dat hij daarmee ook de schutter was.

Van de 25-jarige medeverdachte, die ervan verdacht werd meegeholpen te hebben, is aangetoond dat hij tot twee keer toe een gps-tracker van de auto van het slachtoffer heeft gehaald. Ook in dit geval vindt de rechter het onvoldoende bewezen dat de verdachte daarmee iets van de moordplannen wist.

Volgens het Openbaar Ministerie was de moord een afrekening in het criminele milieu.