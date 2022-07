Dode das gevonden bij Nieuwe Meer: "Sneu, maar heel bijzonder"

Bij de Nieuwe Meer is zaterdag een dode das gevonden. Dat is bijzonder, want de laatste keer dat er een (dode) das werd aangetroffen in Amsterdam is elf jaar geleden. De keer daarvoor was in 1989. Het beest is volgens ecoloog Atze van der Goot waarschijnlijk aangereden.

"Als ik dit zo zie, wetende dat dassen veel worden aangereden", zegt Van der Goot terwijl hij het beest voorzichtig optilt, "dan zou het mij niets verbazen als ze is aangereden."

Verkeersslachtoffer

Dassen zijn schuw, waardoor je ze niet snel ziet. Van der Goot: "Vaak ontdekken we ze daardoor alleen pas als ze verkeersslachtoffer zijn. Of door camerabeelden of voetsporen in het zand." Maar tot nu toe is de diersoort alleen in de stad gespot na een aanrijding.

Andere grote zoogdieren worden ook vaak slachtoffer van het verkeer in Amsterdam. De steenmarter die bijvoorbeeld vorige maand werd gespot in Noord, is hoogstwaarschijnlijk ook overreden. "Het is verrassend dat de das hier leefde", gaat Van der Goot verder. "Ze houden namelijk van droge grond, zandlandschappen en bossen. Hier in Amsterdam is er veengrond en dat is heel nat."

Zwanger?

Even werd er nog gespeculeerd dat het dier zwanger was. Hoewel de ecoloog ook vindt dat het dier een dikke buik heeft, lijkt het hem onwaarschijnlijk dat de das jongen droeg. "Het is niet het seizoen om zwanger te zijn. Dat zijn ze meestal in het voorjaar, omdat er dan in de zomer genoeg voedsel is." Ook zou er in dat geval nog een andere das in de buurt moeten zijn. "Dat zou wel kunnen, maar ik acht de kans klein."

Voor nu gaat de das de koelcel weer in. Daar blijft ze tot er duidelijk is of het dier nog voor de wetenschap moet worden gebruikt.