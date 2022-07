Corpsleden leggen functie neer na ophef over seksistische uitspraken

Dat schrijft de vereniging in een persbericht. "Drie sprekers waren in functie bij het evenement aanwezig. Zij hebben vanmiddag alle drie een verzoek tot aftreden bij mij ingediend en dat verzoek heb ik geaccepteerd", aldus voorzitter Heleen Vos.

"Groot gebrek aan fatsoen"

Alle vier de sprekers hebben hun excuses aangeboden aan het bestuur van de vereniging. "Zij zullen ook nog persoonlijk hun excuses aanbieden aan de leden tijdens een bijeenkomst op onze sociëteit. Alle sprekers hebben een groot gebrek aan fatsoen getoond, terwijl van aanwezige Senaatsleden juist moet worden verwacht dat zij optreden tegen dergelijk gedrag."

Ondanks het aftreden van drie van de sprekers gaat een onderzoek naar de acties van de betrokkenen en in bredere zin hoe dit alles heeft kunnen gebeuren gewoon door. "Wij zullen juridisch advies inwinnen op basis waarvan wij zullen beoordelen of tegen de ernstigste uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan."

Inschrijvingen

De crisis in de Toko blijft nog even aanhouden. De inschrijving voor nieuwe leden van het studentencorps zou eigenlijk morgen van start gaan, maar het bestuur heeft besloten om dit op te schorten. "De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat in de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen. "

De uitspraken van de mannelijke leden van A.S.C. werden zondagavond gedaan tijdens het herendiner op de NDSM-werf. Daar was tijdens verschillende speeches te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn.