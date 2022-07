Weer zware explosie bij appartement in IJburg: "Het is een drama momenteel"

Bewoners van de Jean Desmetstraat op IJburg zaten vannacht opnieuw rechtop in bed na een explosie. Volgens de politie gaat het om zwaar vuurwerk dat bij de voordeur van een appartement in de straat is ontploft. Er is niemand gewond geraakt.

"Het is een drama momenteel, het is niet veilig", vertelt bovenbuurman Jonathan. "Je moet je kinderen een huis kunnen bieden en hun veiligheid kunnen garanderen. Ik wil niet zeggen dat het niet aan de orde is, maar het is nihil." De buurtbewoners hadden bij de wijkagent na de eerste aanslag het probleem aangekaart dat het nog een keer kon gebeuren, in de hoop dat er maatregelen zouden worden genomen. "Camera's voor de deur bijvoorbeeld", aldus Jonathan. Voorlopig hebben de gemeente en de wooncorporatie nog niets gedaan. Een aantal buren denken aan verhuizen uit het appartementencomplex, dat begrijpt Jonathan wel. "Als je al vijftien jaar hier woont en je moet twee keer een explosie meemaken. Wordt het op een gegeven moment een denkwijze, dan gaat het wel in je hoofd malen of je je hier nog veilig voelt."

Het is de tweede keer dat er op die plek iets ontploft na een eerdere explosie in juni. De schade was toen behoorlijk, met onder meer een ontzette lift, gescheurde muren en gesneuvelde ramen. Het explosief zou toen aan de knop van de voordeur van een appartement zijn gehangen. Bewoners vermoedden dat het om een doelgerichte aanslag ging. Ook bij deze tweede explosie is de lift beschadigd geraakt, vier dagen nadat deze was gerepareerd. De politie kan een verband tussen de twee aanslagen niet bevestigen, maar neemt de eerdere explosie mee in het onderzoek.