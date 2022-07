Oosterdoksdraaibrug na twee maanden alweer afgesloten wegens draaiproblemen

De Oosterdoksdraaibrug, die begin juni na bijna 4,5 jaar weer in gebruik werd genomen, is per direct afgesloten voor wegverkeer. De brug, nabij restaurant Hannekes Boom, blijkt bij het draaien te klemmen.

"De brug blijkt onbetrouwbaar bij het open gaan en het sluiten van de brug", aldus de gemeente. "Daardoor ontstaan onveilige situaties voor zowel het wegverkeer dat over de brug gaat als de scheepvaart die onder de brug door moet varen." De problemen hebben de laatste tijd vaak geleid tot stilstaand verkeer.

Vanwege de onvoorspelbaarheid blijft de brug voorlopig open zodat scheepvaart door kan blijven varen. Het wegverkeer wordt met borden omgeleid. Direct onderhoud aan de brug is noodzakelijk. De gemeente is een onderzoek gestart om te kijken welke maatregelen er genomen moeten worden om het klemmen bij het draaien te verhelpen. Onduidelijk is nog wanneer de problemen zijn verholpen.

De brug werd op 4 juni weer in gebruik genomen nadat die 4 jaar en 4 maanden was afgesloten vanwege de bouw van een ondergrondse parkeergarage op Oosterdokseiland. Pim Evers, mede-eigenaar van Hannekes Boom, reageert met vol ongeloof op de nieuwe afsluiting. "De brug zou in eerste instantie twee jaar dicht gaan, dat werden er meer dan vier. Sinds de brug weer open is hebben we een recordaantal bezoekers. Deze brug hebben we keihard nodig."