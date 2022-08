Eerste biertransport met robot-boot: "Dit is routine voor ons"

De autonome, zelfvarende boot op de grachten is weer een stukje dichterbij. Vandaag werden de eerste goederen over het water gevoerd.

De zogeheten 'Roboat', ontwikkeld onder andere door het AMS Institute op het Marineterrein, bracht vandaag voor het eerste buiten de beschermde proefgebieden een lading bier naar café Waterkant.



Helemaal vlekkeloos ging dat niet, maar behalve regelgeving, staat volgens ingenieur Jonathan Klein Schiphorst er niets aan in de weg dat over twee jaar deze manier van transport op grote schaal wordt ingezet: "Ik denk zeker dat dit iets unieks is waar we in de toekomst meer van gaan zien."