Pendelbussen ingezet op traject tram 26 vanwege stroomstoring

Vanwege een stroomstoring in de Piet Heintunnel rijdt tram 26 vanuit IJburg momenteel niet verder dan de halte Steigereiland. Het GVB heeft pendelbussen ingezet voor de rest van het traject.

Het GVB adviseert om tussen de Bob Haarmslaan en het Centraal Station pendelbus 76 te gebruiken. Op het Centraal Station vertrekken ook pendelbussen de andere kant op.

Op de website van netbeheerder Liander stond eerder dat de stroomstoring vermoedelijk rond 10.45 uur verholpen zou zijn. Dat is nu een behoorlijk stuk later geworden, namelijk 19.00 uur. Niet alleen de tram heeft last van de stroomstoring. Meerdere klanten van Liander die binnen de postcodes 1019, 1023, 1086, 1087 en 1095 vallen, worden getroffen door de storing. Volgens de netbeheerder zijn dat er minder dan driehonderd.