Schiphol limiteert aantal passagiers ook in herfst: "Meer jassen, vesten en bergschoenen"

Schiphol gaat langer door met het beperken van het aantal passagiers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. Ook in de maanden september en oktober wordt het aantal reizigers gelimiteerd. Die moeten daardoor ook in de herfstmaanden rekening houden met geannuleerde of vertraagde vluchten.

Dat wordt gedaan om de veiligheid van passagiers en personeel in de terminals te kunnen blijven garanderen, meldt Schiphol in een persbericht.

In de maand september wil Schiphol maximaal 67.500 reizigers per dag ontvangen in de vertrekhallen. Dat zijn er iets minder dan deze maand: sinds gisteren zijn er dagelijks 73.000 mensen welkom, tegen 67.500 in juli. In oktober daalt het maximumaantal vertrekkende passagiers weer naar 69.500.

Dat er in oktober minder passagiers welkom zijn dan in augustus, schrijft Schiphol toe aan het seizoenseffect. Omdat reizigers in de herfst en winter doorgaans meer kleding als 'jassen, vesten en bergschoenen' dragen, hebben ze bij de security meer bakken nodig en loopt de wachttijd op.

Meivakantie

Al sinds de meivakantie is het met grote regelmaat onrustig op Schiphol. Door personeelstekorten en hoog ziekteverzuim moeten reizigers vaak urenlang in de rij staan om uiteindelijk bij de gate te komen.

Hoewel Schiphol de afgelopen tijd zo'n tweehonderd nieuwe beveiligers heeft aangetrokken, en zij vanaf deze maand inzetbaar zijn, liep de wachttijd ook gisteren flink op. Schiphol probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken door ijs en water uit te delen, en met tenten schaduw te creëren voor passagiers die buiten staan te wachten.

Eerder deze zomer sloten Schiphol en de vakbonden een 'historisch akkoord' over betere arbeidsomstandigheden op de luchthaven. Zo krijgen beveiligers, koffersjouwers en ander personeel er geld bij, krijgen beveiligers hulp van de Koninklijke Marechaussee en wordt parkeren voor personeel gratis.