Grootschalige proef met drones op het Marineterrein: "Uiteindelijk ook transport van mensen"

"We hebben hier twee drones die we gaan gebruiken", vertelt Jens ten Thije, drone-ingenieur bij het Koninklijke Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum dat de testen in Amsterdam uitvoert. "Een van deze drones gaan we ook beyond visual line of sight vliegen. Dat wil zeggen dat de piloot de drone niet ziet tijdens de vlucht."

De proef moet bewijzen dat middels het Europese luchtverkeersleidingssysteem U-Space, drones veilig naast regulier vliegverkeer gebruikt kunnen worden.

'Veiliger voor iedereen'

"Ik denk dat deze drones voor bepaalde functies echt een impact kunnen hebben", verklaart projectcoördinator Marta Tojal Castro. "Denk aan publieke diensten zoals de brandweer: zij kunnen deze drones gebruiken om naar binnen te vliegen en zien dan waar het vuur precies is. Dan is het veiliger voor brandweerlieden om naar binnen te gaan. Het maakt het makkelijker en veiliger voor iedereen."

Volgens Tojal Castro en Ten Thije kunnen we over twintig jaar ook passagiersdrones verwachten die mensen van a naar b brengen. Ten Thije: "Maar dan moeten we echt nog wel even kijken hoe de regelgeving zich ontwikkelt. En vooral ook de veiligheid ervan."