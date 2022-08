Man bewusteloos bij grote vechtpartij op Bijlmerplein

Een man is gisteravond gewond geraakt bij een mishandeling op het Bijlmerplein. Beelden van de vechtpartij gaan op sociale media rond. Het slachtoffer verloor enige tijd zijn bewustzijn.

Op de beelden is te zien dat een groep mannen op een man die op de grond ligt inschopt. Een andere man probeert het slachtoffer te beschermen, maar hij krijgt ook trappen. Zijn telefoon valt op de grond, waarna weer een andere man die telefoon meeneemt. Meerdere omstanders filmen de mishandeling.

Aanspreekbaar

Op sociale media wordt bij de beelden beweerd dat het slachtoffer overleden is, maar dat klopt niet. Volgens een politiewoordvoerder is de man 'enigszins aanspreekbaar' naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De politie heeft vandaag contact met hem gehad.

Wijkagenten doen onderzoek naar de mishandeling. De politie kan het tijdstip van de mishandeling niet bevestigen, maar vermoedelijk was dat rond 23.30 uur. Op dat tijdstip werd er een ambulance opgeroepen naar het Bijlmerplein.

Beelden bekend

De beelden zijn bij de politie bekend. "Mensen die meer weten kunnen zich altijd melden bij de politie", laat de politiewoordvoerder weten.

Het was gisteravond druk op het Bijlmerplein vanwege de laatste dag van het festival Kwaku. Het was volgens de politie niet de enige vechtpartij in de wijk, er vonden gisteren meerdere vechtpartijen plaats.