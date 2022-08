Een op de vijf taxichauffeurs gestopt: op piekmomenten soms geen rit te krijgen

Het aantal taxi's dat dagelijks de stad aandoet is de laatste twee jaar met bijna een vijfde afgenomen, van 6200 in 2020 naar zo'n 5000 dit jaar. Op piekmomenten, zoals tijdens uitgaansavonden, is er daardoor soms geen rit te krijgen en is de ritprijs bij sommige aanbieders stukken hoger.

"Het betekent dat wij op drukke momenten moeite hebben om iedereen netjes en op tijd in een taxi te krijgen", geeft TCA-directeur Hedy Borreman toe. "En dat de prijzen bij de platformen (zoals Uber en Bolt red.) door het dak gaan." Zij zag het aantal chauffeurs bij haar organisatie de laatste twee jaar zelfs teruglopen met een derde van 1250 chauffeurs naar 800 chauffeurs. Dat een flink deel van de chauffeurs is gestopt is niet geheel verwonderlijk. De laatste twee jaar was er, zeker tijdens de verschillende lockdowns, bijna geen werk voor hen in de stad. Horeca en culturele instellingen waren dicht en toeristen bleven weg. Het staat in schril contrast met nu.

Het aantal taxi's in Amsterdam is flink gedaald

"De oude echte taxichauffeurs zijn ermee gestopt. Sommigen zijn met pensioen gegaan, anderen zijn ander werk gaan doen, en die krijg je niet terug", vertelt Arjan de Leeuw, eigenaar van het Amstelveense taxibedrijf De Meerlanden. Ook hij verloor als gevolg van de pandemie zo'n dertig procent van zijn chauffeurs. Hij verzorgt veel ritten tussen Schiphol en Amsterdam, maar krijgt de bezetting vooral in de vroege ochtenduren soms niet meer rond. Hij stapt daarom geregeld zelf weer in de taxi om ritten weg te rijden. Zelfstandige chauffeurs Als wij op een dinsdagmiddag een kijkje nemen bij de verschillende standplaatsen in de stad is er op de meeste plekken geen wachtende chauffeur te bekennen, en op Centraal Station staan de taxi's niet langer dan een paar minuten stil. Voor taxiorganisaties zoals TCA, die een standaardprijs hanteren, is het chauffeurstekort extra lastig doordat taxi-apps als Uber en Bolt op piekmomenten de ritprijzen opschroeven.

